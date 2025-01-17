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İstanbul'da Sahte Alkolden Ölenlerin Sayısı 38'e Yükseldi

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İstanbul'da sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 88'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38'e çıktığı bildirildi. Yoğun bakımda tedavi gören 27 kişinin durumu kritik.

İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı

İSTANBUL - İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 88'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38'e yükseldi. Hastanede tedavisi devam eden 27 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenen 88 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinde başvuranlar tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 88 kişiden 38'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden 27 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

İstanbul'da Sahte Alkolden Ölenlerin Sayısı 38'e Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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