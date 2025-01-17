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İstanbul'da Sahte Alkolden 38 Kişi Hayatını Kaybetti, Alkol Satışı Denetlendi

İstanbul'da Sahte Alkolden 38 Kişi Hayatını Kaybetti, Alkol Satışı Denetlendi
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İstanbul'da gerçekleşen sahte alkol vakaları sonucunda 38 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, il genelinde alkol satış noktalarına denetimler yapıldı. Beşiktaş'taki işletmelerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

İstanbul'da sahte alkolden 38 kişi hayatını kaybederken, Beşiktaş'ta alkol satışı yapan işletmeler denetlendi. Ekipler ürünlerin barkodlarına bakarken, depoda ve tezgah arkalarında da arama yaptı.

İstanbul'da 38 kişi sahte alkolden hayatını kaybederken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Dereboyu Caddesi'ndeki tekel bayileri ile alkol satışı yapan işletmeleri tek tek denetledi. Ekipler işletmelerin belgelerini ve ürünlerin bandrollerini inceleyerek, depo ve tezgah arkalarında arama yaptı. Denetlenen dükkanlarda bir sorun olmadığı öğrenilirken, işletme sahipleri ise uygulamalardan memnun olduklarını belirttiler.

İş yeri sahibi İbrahim Kara, "Böyle denetlemelerin olması hem bizim için hem de vatandaşımız için iyi. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Hiç olmamasını isterdim. Arkadaşlar sıklıkla denetim yapıyorlar. Bizim için sıkıntı yok. Vatandaşın güvenliği önemli" dedi.

Işıl Bulat da, "Sahte alkolün önlenmesi için denetimlerin yapılması çok iyi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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