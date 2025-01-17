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İstanbul'da Sahte Alkolden 38 Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul'da sahte alkol zehirlenmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim ediliyor. Hayatını kaybedenlerden biri olan Umid Saidov'un arkadaşı, alkolün nereden alındığını bilmediklerini belirtti.

İstanbul'da sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilirken, sahte alkolden ölen Umid Saidov'un arkadaşı, "Sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Alkolü nereden aldığını bilmiyoruz" dedi.

İstanbul'da 38 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler defnedilmek üzere ailelerine teslim ediliyor. Son olarak arkadaşı Umid Saidov'un cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu önüne gelen kişi, "Sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Alkolü nereden aldığını bilmiyoruz ama oturduğu semtte sahte alkol satışı yapan birçok mekan bulunuyor. Fatih'te oturuyor. İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Vefat eden şahıs benim çok yakın dostumdu. Evli ve 4 çocuğu bulunuyordu. Şu anda Adli Tıp Kurumundan çıkacak sonuca göre cenazesini ülkesine göndereceğiz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul'da Sahte Alkolden 38 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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