Üye Girişi
Haberler
Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek
Bakan Güler'den çok net Suriye mesajı: Er ya da geç tasfiye edilecek
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu

İstanbul'da Sahte Alkol Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul'da Sahte Alkol Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte alkol ve kaçak tütün ele geçirildi. Şişli ve Maltepe'de gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. 48 şişe sahte alkol ve 274 şişe etil alkol bulundu.

İstanbul Şişli ve Maltepe'de işyerlerine sahte alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, 48 şişe sahte alkol ve 274 şişe etil alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son zamanlarda artan sahte alkol satışı yaparak insanların can güvenliğini tehlikeye sokan ve kaçakçılık yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik 13 Aralık'ta Şişli ve Maltepe'de operasyon düzenlendi. Şişli'nin Mecidiyeköy ve Duatepe Mahallelerinde bulunan iş yerlerine düzenlenen operasyonda bandrolsüz, kaçak tütün satışı yapıldığı ortaya çıktı. Ekiplerce 3 iş yerine yapılan operasyonda S.A.(62), E.B.(41) ve T.A.(44) isimli şahıslar gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 13 bin 300 adet boş makaron, 2 bin 883 adet sarılmış tütün, 31 kilo 350 gram kurutulmuş tütün, 40 kilo nargile tütünü, 753 paket bandrolsüz sigara ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

48 şişe sahte alkol ve 274 şişe etil alkol ele geçirildi

Ayrıca 14 Aralık'ta polis ekipleri tarafından Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte alkol üretimi yapıldığını tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda ise, E.P. (43) isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise, 48 şişe sahte alkol, 274 şişe etil alkol, çeşitli markalara ait barkot ve ambalaj ele geçirildi. Şüphelilere yönelik yapılan emniyet sorgusunda E.P. isimli şüphelinin 4, S.A.'nın ise 1, adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt
img

Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
img

Aleyna Tilki iş ilanı verdi! Üstelik en yakınındaki kişi olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok
Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu
Esad'ın devrilmesi sonrasında Hizbullah liderinden ilk açıklama
Aleyna Tilki iş ilanı verdi
Aleyna Tilki iş ilanı verdi! Üstelik en yakınındaki kişi olacak
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.