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İstanbul'da Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı ve 980 Bin TL Değerinde İçki Ele Geçirildi

İstanbul'da Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı ve 980 Bin TL Değerinde İçki Ele Geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte alkol imalatı yapan iki adreste 980 bin TL'lik dolu alkollü içki şişesi ve sahte etiketler bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Fatih ve Sultangazi'ye sahte alkol imalatı yapılan 2 adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 980 bin TL olan dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 04.12.2024 tarihinde İstanbul Sultangazi ve Fatih ilçelerinde sahte alkol imalatı yapıldığı tespit edilen 2 adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 4 bin 335 adet sahte etiket, bin 163 adet sahte bandrol, bin 200 adet kapüşon, 516 adet dolu alkollü içki şişesi, 50 adet kapak, 38 adet boş alkollü içki şişesi,1 adet ısıtıcı, 1 adet plastik tank ve içerisinde 50 litre alkollü sıvı, 1 adet 0,25 litre viski aroması olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 980 bin TL olan dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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