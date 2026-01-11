Haberler

Maltepe'de sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

Güncelleme:
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Maltepe'de su birikintilerine yol açtı. Caddeler göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Maltepe'de caddelerdeki su birikintileri nedeniyle yollar göle döndü.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları meydana geldi. Maltepe'de caddede oluşan su birikintileri nedeniyle yol adeta göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar Maltepe Bağdat Caddesinden görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

