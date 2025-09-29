Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sıkıntılara Neden Oldu

İstanbul'da Sağanak Yağış, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sıkıntılara Neden Oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul bugün erken saatlerden itibaren güne sağanak yağışla başladı. Kent genelini etkisi altına alan yağış yoğunluğu zaman zaman artarken, özellikle merkezi noktalarda ulaşım ve trafikle ilgili aksaklıklar meydana geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da etkisini gösteren yoğun yağış yolculara zor anlar yaşattı. Oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar, yolcu giriş kapılarına ulaşmakta büyük zorluk çekti.

Uçaktan inen ve terminal önündeki sular sebebiyle beklemek zorunda kalan bazı yolcular ise ayaklarının ıslandığını; bu nedenle çocuklarının eğitim dönemi başlangıcında hasta olmasından endişelendiklerini dile getirdi. Yağışlı havanın zaman zaman etkisini azaltmasıyla birlikte havaalanında ulaşım ilerleyen saatlerde normal seyrine döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
