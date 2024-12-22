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İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Gece saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına ve zor anlar yaşayan vatandaşlara neden oldu. Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki işletmeler su altında kalırken, itfaiye ekipleri depolardaki su tahliyesi için müdahale etti.

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur birçok ilçeyi etkisi altına alırken, Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde birçok işletmeyi su bastı. Gece saatlerinde yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan iki deponun bodrumlarında, sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki bodrumda biriken suyu tahliye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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