İstanbul'da Restoranda Hırsızlık: 10 Bin Lira ve Bin Dolar Çalındı

İstanbul Fatih'te bir şüpheli, restorana topallayarak girip içinde bin dolar ve 10 bin lira bulunan cüzdanı çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Fatih Aksaray'da 26 Ağustos Salı günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, gözüne kestirdiği restoranın çevresinde bir süre keşif yaptı. Restoranda kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, içeriye girerek kasaya yöneldi. Restorana topallayarak gelen şüpheli, kasayı ve çekmeceleri tek tek kontrol etti. Kasanın boş olması üzerine şüpheli, diğer çekmeceleri açarak bir cüzdan buldu. İçerisinde bin dolar ve 10 bin lira bulunan cüzdanı alan şüpheli, hızla uzaklaştı. Şüpheli, çekmeceyi kapatmadan ayrıldığını fark edince tekrar dönerek çekmeceyi kapattı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şüphelinin cüzdanı çaldığı anlar kamerada

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin restorana girmeden önce çevreyi kontrol ettiği, ardından topallayarak içeri girdiği, daha sonra çekmeceleri tek tek açan şüphelinin, içinde para bulunan cüzdanı alarak restorandan uzaklaştığı, bir süre sonra ise açık unuttuğu çekmeceyi kapatmak için geri döndüğü anlar yer aldı. - İSTANBUL