İstanbul'da Ramazan Hoca cinayetiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Tunç ayrıca, Ramazan Pişkin'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. - ANKARA