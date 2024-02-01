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İstanbul'da Ramazan Hoca cinayetiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda bu bilgiyi duyurdu ve Pişkin'in ailesine başsağlığı diledi.

İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Tunç ayrıca, Ramazan Pişkin'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yılmaz Tunç İstanbul Saldırı Cinayet Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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