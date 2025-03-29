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İstanbul'da Ramazan Bayramı Trafiği Yoğunlaşıyor

İstanbul'da Ramazan Bayramı Trafiği Yoğunlaşıyor
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Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'da özellikle Başakşehir'de Edirne istikametinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini değerlendirmek isteyenler yola çıkınca uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor. Başakşehir'de Edirne istikametinde yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilini yakınlarının yanında ya da şehir dışında geçirmek isteyenler yollara düştü. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek şehirden uzaklaşmak isteyenlerin yola çıkmasıyla zaman zaman kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Başakşehir'de Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Mahmutbey gişelerine doğru oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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