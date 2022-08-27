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İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 11 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 11 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PDY/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PDY/ Ypg terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Paralel Devlet Yapılanması - Halk Savunma Birlikleri (PDY/YPG) terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü yönünde haklarında delil bulunan 11 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet YPG 3. Sayfa Haberler

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