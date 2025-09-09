İstanbul'da Provokatif Paylaşımlar Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen izinsiz eylemlerle ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemlerle bağlantılı 9 şüpheliden 6'sını adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, firari durumda olan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliği tarafından alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde gerçekleşen kanuna aykırı eylemlerle alakalı sosyal medya siteleri üzerinden halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlar yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı tespit edildi. Yakalanan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan firari durumda olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

