İstanbul'da Pompalı Tüfekle İntihar Girişimine Polis Müdahalesi

İstanbul'da Pompalı Tüfekle İntihar Girişimine Polis Müdahalesi
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İstanbul'da Pompalı Tüfekle İntihar Girişimine Polis Müdahalesi
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Arnavutköy'de bir kişi, çocuk parkında pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, vatandaşı ikna ederek bu tür bir eylemden vazgeçirdi ve şahıs hastaneye götürüldü.

İstanbul'un Arnavutköy'de çocuk parkında kafasına pompalı tüfek dayayarak intihar etmek isteyen vatandaşı polis ekipleri ikna ederek vazgeçirdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. Arnavutköy Şehir Parkı içerisine eline aldığı pompalı tüfekle giren bir kişiyi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler parkın tenha bir noktasında elindeki pompalı tüfeği kafasına doğrultmuş kişiyi fark etti. Cadde ve parkın bir kısmı vatandaş girişine kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Ailevi problemleri olan kişiyi ikna etmeye çalışan polis ekipleri adeta zamanla yarıştı. Bir polis memuru şahsın yanına kadar yaklaşarak onunla dakikalarca dertleşti. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından şahıs elindeki pompalı tüfeği polis ekiplerine teslim etti. Genel kontrolleri yapılmak üzere şahıs hastaneye götürülürken içerisinde mermi kovanları bulunan tüfek polis ekipleri tarafından boşaltılarak güvenli hale getirildi. Yaşanılan sıcak anlar saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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