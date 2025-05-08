DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi

Bacadan çıkan dumanın rengi milyonları hayal kırıklığına uğrattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak

Erdoğan'dan PKK'nın silah bırakacağı günle ilgili kritik sözler
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler

İstanbul'da Pompa Görevlisi İşten Atıldığı Arkadaşını Bıçakladı

İstanbul'da Pompa Görevlisi İşten Atıldığı Arkadaşını Bıçakladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'deki bir akaryakıt istasyonunda, işten atılan pompa görevlisi, mesai arkadaşını bıçaklayarak yaraladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de Petrol Ofisine ait bir akaryakıt istasyonunda, pompa görevlisi işten atılma sebebi olarak gördüğü mesai arkadaşını bıçakladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Petrol Ofisi isimli firmaya ait akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan 2 kişi arasında çıkan tartışma sonucunda işletme yetkilileri bir kişinin işine son verdi. işine son verilen şahıs bir kaç saat sonra istasyona geri dönerek, işten çıkartılma sebebi olduğunu düşündüğü mesai arkadaşını bacağından bıçakladı. Bıçak darbeleri alan istasyon çalışanı yere yığılırken saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, olayla alakalı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

İmamoğlu'nun X hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi
Rekabet Kurumu ünlü süt firmalarına yönelik soruşturma başlattı

Türkiye'nin ünlü süt firmalarına soruşturma!
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.