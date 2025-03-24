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İstanbul'da Polise Tehdit Eden Üniversite Öğrencisi Kocaeli'de Yakalandı

İstanbul'da Polise Tehdit Eden Üniversite Öğrencisi Kocaeli'de Yakalandı
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Saraçhane'deki eylemlerde polis memurunu tehdit eden üniversite öğrencisi A.K., Kocaeli'de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Tehdit içeren videosunu sosyal medya hesabında paylaşan şahıs, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanabilir.

İstanbul Saraçhane'deki eylemlerde polisi "Seni emekli olduğunda bulacağım" diyerek tehdit eden ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan üniversite öğrencisi Kocaeli'de yakalandı.

İstanbul Saraçhane'deki eylemlere katılan bir şahıs, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline bağırarak "Seni emekli olduğunda bulacağım. Seni ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım" diyerek çektiği video ile tehdit etmişti. Şahıs, vidoyu da X isimli sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesi harekete geçen polis ekipleri, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde olduğu belirlenen A.K. adlı üniversite öğrencisini "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yakalayarak gözaltına aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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