İstanbul'da PKK/YPG üyeleri yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda geçmişte PKK/ Ypg terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, geçmişte PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 4 yabancı uyruklu şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL