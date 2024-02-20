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İstanbul'da PKK/YPG üyeleri yakalandı

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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda geçmişte PKK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda geçmişte PKK/ Ypg terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, geçmişte PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 4 yabancı uyruklu şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul YPG PKK Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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