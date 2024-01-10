İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü Pkk'ya yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin haklarında deliller bulunan 6 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL