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İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü Pkk'ya yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin haklarında deliller bulunan 6 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul PKK Güvenlik Yakalama Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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