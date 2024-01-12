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İstanbul'da PKK ve PYD/YPG Operasyonu: 2 Tutuklama

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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol veya sınır dışı edilme işlemleri yapıldı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye kolu PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye kolu PYD/ Ypg'ye yönelik önceki gün operasyon düzenlemiş, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 4 zanlı yakalanmıştı. PKK/KCK-PYD/ Ypg terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin TEM Şubedeki sorguları sona erdi. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen 4 şüpheliden ikisi, sevk edildikleri mahkemece "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. 1 şüpheli "Adli kontrol" şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul YPG PKK Mahkeme Tutuklama Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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