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İstanbul'da PKK Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da PKK Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında 14 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerden 7'sinin PYD/YPG ile bağlantılı olduğu, diğer 7'sinin ise KCK yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

İstanbul'da PKK operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 7'sinin örgütün Suriye uzantısı olan PYD/ Ypg içerisinde faaliyet gösterdikleri, Türkiye'ye geldikten sonra örgüt mensubu şahısların yurt dışı çıkışlarını koordine ettikleri belirlenirken, diğer 7'sinin ise KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER (Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) yapılanması içerisinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edildi.

14 şüpheli yakalandı

Tespit edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu şüphelilerin tamamı da yakalanarak gözaltına alındı.

(SD-SB-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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