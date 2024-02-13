İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 2 şüpheli tespit edildi. Ayrı bir soruşturma çerçevesinde örgüt içerisinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettikleri değerlendirilen 2'si il dışı adresli 5 şüpheli daha belirlendi.

7 şüpheli yakalandı

Tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL