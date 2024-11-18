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İstanbul'da Pazartesi Sabahı Trafik Yoğunluğu

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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanarak araçlar yavaş ilerledi. Özellikle ana arterlerde ve Avcılar'da yoğun trafiğin gözlemlendiği belirtildi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL - İstanbul'da haftanın ilk iş günüyle beraber sabah trafikte yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda yer yer durma noktasında gelen trafik, özellikle ana arterlerde sürücülerin oldukça yavaş ilerlemesine sebep oldu. Avcılar'da yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü.

İstanbul'da Pazartesi Sabahı Trafik Yoğunluğu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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