Tezgah üzerindeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı

Güncelleme:
Esenler'de pazarda alışveriş yapan bir kadının cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis olayın faili G.Y.'yi yakaladı, ancak mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Esenler'de pazarda alışveriş yapan kadın, tezgah üzerindeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin incelemeleri sonrası kadın yakalanarak gözaltına alınırken, tezgah üzerindeki cep telefonun çalındığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 18 Kasım 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında Esenler Nine Hatun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak polise başvuran bir kadın cep telefonunun çalındığını söyleyerek polisten yardım istedi. Cep telefonu çalınan kadın, cep telefonunun pazarda alışveriş yaparken çalınmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine polis çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir güvenlik kamerasının olayı saniye saniye görüntülediği tespit edildi.

Görüntülerde pazar tezgahından alışveriş yapan kadının yanından yaklaşan şüphelinin sözde alışveriş yapıyormuş gibi yaptığı bu sırada fark ettirmeden cep telefonunu alarak tezgah üzerine bıraktığı görüldü. Şüpheli bir süre oyalandıktan sonra geri gelerek tezgaha bıraktığı telefonu alarak hızla uzaklaşma anları kamera görüntülerine yansıdı.

Polis yaptığı incelemede şüphelinin G.Y., olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hakan S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheli G.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

