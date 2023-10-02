- İstanbul'da park yeri kavgası kamerada: Aileler karışınca ortalık karıştı

Kağıthane'de iki sürücü arasında çıkan park yeri tartışması meydan kavgasına dönüştü

Taraflar birbirlerine saldırınca ortalık karıştı, polis tarafları gözaltına aldı

İSTANBUL - Kağıthane'de iki sürücü arasında yaşanan park yeri tartışması, tarafların ailelerinin dahil olmasıyla meydan kavgasına dönüştü. Mahallelinin de karıştığı kavgada ortalık karışırken, taraflar birbirlerine saldırdı. Yaşanan kameralara yansırken, polis tarafları gözaltına aldı.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yaşayan iki sürücü arasında evinin önünde park etme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi üzerine sürücüler birbirine girdi. Bunu gören sürücülerin aileleri de sokağa inince ortalık karıştı.

Park yeri yüzünden ortalık karıştı

Taraflar uzun süre birbirlerine vururken, sesleri duyan mahalleli de tarafları ayırmak için aşağıya indi. Taraflar bir türlü sakinleşmeyince ise ortaya meydan kavgasını aratmayan görüntüler çıktı. Tarafların birbirlerine saldırdığı o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Polis tarafları gözaltına aldı

Olay devam ettiği esnada ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda ekip tarafları ayırırken, birbirlerinden şikayetçi olan kişileri gözaltına alarak emniyete götürdü. Yaşanan olayla ilgili ise inceleme başlatıldı.