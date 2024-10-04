Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Park Halindeki Otomobile Kundaklama Girişimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta kimliği belirsiz 3 kişi, park halindeki bir otomobili benzin dökerek yakmaya çalıştı. Yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürülürken, şüphelilerin izini süren polis ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz 3 şüpheli, park halindeki bir otomobili benzin dökerek yakmaya çalıştı. Araç yangını, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken polis ekiplerinin kayıplara karışan şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz maskeli 3 şüpheli, sokak üzerinde park halindeki 34 PIT 44 plakalı otomobili benzin dökerek kundaklamaya çalıştı. Şüpheliler, olay yerinden koşarak kaçarken vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken araçta maddi hasar oluştu.

Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde çalışma yaparken emniyet güçlerinin şüpheli şahısları arama çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Esenyurt istanbul Güvenlik Olaylar İtfaiye 3-sayfa Güncel Hukuk Polis

İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor

İngilizlerden olay yaratacak savaş iddiası! Listede Türkiye de var

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 4 Ekim Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati! Taş Kağıt Makas final mi yapıyor, ne zaman final yapacak? EN YENİ CUMA MESAJLARI 4 EKİM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! BİM AKTÜEL KATALOĞU 4 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 4 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 4 Ekim | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Ekim Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Resmi Gazete bugün (4 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title