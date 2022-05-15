İstanbul'da parçalanan motosikleti sahibi hurdasından tanıyınca hırsızlar yakalandı - Haberler

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İstanbul'da parçalanan motosikleti sahibi hurdasından tanıyınca hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da parçalanan motosikleti sahibi hurdasından tanıyınca hırsızlar yakalandı

Kağıthane'de hırsızlar kaldırımda kilitli halde bulunan motosikleti çalarak parçalayıp, hurdacılara sattı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de hırsızlar kaldırımda kilitli halde bulunan motosikleti çalarak parçalayıp, hurdacılara sattı. Motosikletinin hurdasını bulan şahsın ihbarı üzerine harekete geçen Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri hırsızları yakaladı. Hırsızların motosikletle ilerlediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta Cuma günü yaşanan olayda Celil Can E., muayenesi olmadığı için motosikletini evinin önündeki kaldırımda kilitledi. Birkaç gün sonra motosikletin sürekli aynı yerde olduğunu fark eden hırsızlar, gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar evin önüne gelerek çevreyi kolaçan etti. Çevrede kimsenin olmadığı anda motosikletin kilidin kıran hırsızlar, motosikleti ittirerek çaldı.

Motosikleti parçalayıp hurdacılara sattılar, sahibi hurdadan tanıdı

Hırsızlar bir süre ilerledikten sonra motosikleti, parçalamaya başladı. Motosikletin koltuğunun, deposunun ve aksanının parçalayan hırsızlar, işe yaramayacak parçayı ise yol kenarına attı. Hırsızların motosikleti çaldıktan sonra caddede kullandıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Celil Can E. ise, sokak içerisinde motosikletini aramaya başladı. Yol kenarında motosikletin parçalarını gören Celil Can E., polisi arayarak ihbarda bulundu.

Hırsızlık anları kamerada

İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için motosikletin park halinde bulunduğu caddedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek hırsızların Caner Ö. ve Fatih G. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından "Gece Kartalları" diye bilinen bekçiler, hırsızları cadde üzerindeki bir benzinlik önünde durdurarak yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Merkezi, Kağıthane, Cuma, 3. Sayfa, Haberler

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