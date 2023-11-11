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İstanbul'da otoparkta duran aracı çalan şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye'deki bir iş yerinden otomobil çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yürütülen çalışmada, aracın Özgür G. tarafından çalındığı tespit edildi. Adresi belirlenerek gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Bu arada, hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin iş yerine girmesi, anahtarını alıp çalıştırdığı otoparktaki araçla buradan ayrılması yer aldı.