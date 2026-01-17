Kağıthane'deki kanlı saldırıda yeni gelişme: 3 şüpheli yakalandı

Haberler

Kağıthane ilçesinde park halinde bulunan bir otomobile düzenlenen otomatik silah saldırısında Burak Tuncel hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki otomobile otomatik silahla saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme yaşandı. Araç içerisindeki Burak Tuncel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde meydana gelmiş, park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tuncel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
