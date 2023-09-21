İstanbul'da Otomobil Hırsızları Yakalandı

İstanbul'da çok sayıda otomobilden hırsızlık suçundan aranan şüpheliler, son işlerinde yakayı ele verdi. Hırsızların araçları soydukları anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul'da çok sayıda otomobilden hırsızlık suçundan aranan şüpheliler, son işlerinde yakayı ele verdi. Hırsızların araçları soydukları anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Beşiktaş'ta 15 Eylül'de iki hırsız, park halindeki aracı hedef aldı. Elindeki cisimle aracın camını kıran hırsız, içerden aldıkları motosikletli suç ortağına verdi. İki hırsız ardından oradan kaçtı. 11 otomobilden hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 24 suç kaydı bulunan Burak A. (31) ve 13 suç kaydı bulunan Heybet A. (36) isimli kişileri operasyonla yakaladı. Her iki şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL