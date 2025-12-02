İstanbul'da Otobüste Yankesicilik: İki Şahıs Yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de İETT otobüsünde 'yankesicilik' yöntemiyle bir vatandaşın cebinden para çalan 2 şahıs, önce otobüs kamerasına ardından polise yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de bir İETT otobüsünde yaşandı. Yolcu gibi bindikleri otobüste yankesicilik yöntemiyle vatandaşın cebinden 6 bin 500 lira para çalan 2 kişi önce kameralara ardından polise yakalandı. Yaşanan yankesicilik anları araç içi kameralar tarafından kaydedilirken, 2 şüpheli M.T. ve M.P. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şahıslar emniyete getirildi. - İSTANBUL