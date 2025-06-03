İstanbul'da Otobüste Taciz İddiası Kavga Çıkardı

İstanbul'da Otobüste Taciz İddiası Kavga Çıkardı
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İstanbul Arnavutköy'de bir otobüste taciz iddiası nedeniyle yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Taciz iddiası otobüsü karıştırdı, tekme tokat kavga ettiler

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de otobüste taciz iddiası ortalığı karıştı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Olay, dün Arnavutköy'de gerçekleşti. Taşoluk - Arnavutköy seferini yapan yolcu otobüsünde bir kişi kadınları ve öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tepki gördü. Aralarındaki tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Otobüs içerisine birbirine tekme ve tokatlarla saldıran şahıslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların otobüs içerisindeki öğrencilere, çocuklara ve kadınlara aldırış etmeden saldırdığı görüldü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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