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İstanbul'da Oto Yedek Parça Kaçakçılığına Büyük Darbe

İstanbul'da Oto Yedek Parça Kaçakçılığına Büyük Darbe
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 110 milyon lirayı bulan 2 lüks otomobil ile çok sayıda yedek parça ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı, operasyon kaçakçılığı önleme amacıyla gerçekleştirildi.

İstanbul'da oto yedek parça kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 110 milyon lirayı bulan 2 lüks otomobil ile çeşitli marka ve modelde çok sayıda yedek parçası ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda ele geçirilen ürünler emniyette sergilendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan otomobil yedek parçalarının Kadıköy ve Beykoz ilçelerinde bulunan depo ve iş yerlerinde saklanarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, Türkiye'ye çeşitli gümrük kapılarından sokulduğu anlaşılan yüklü miktarda yedek parçanın Beykoz ve Kadıköy ilçelerinde saklandığı adresleri tek tek tespit etti. Belirlenen iş yeri ve depolara 19 Aralık 2024 ve 3 Ocak 2025 tarihlerinde baskın düzenlendi.

Piyasa değeri yaklaşık 110 milyon lirayı bulan ürün ele geçirildi

Kaçakçılık polisince düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 110 milyon lirayı bulan çeşitli marka ve modelde 2 lüks otomobil, 51 araç tamponu, 27 araç kaputu, 61 far, 96 stop lambası, 36 çamurluk, 20 amortisör, 78 araç kapısı ve 118 adet muhtelif araç yedek parçası ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, ele geçirilen otomobiller ve yedek parçaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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