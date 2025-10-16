İstanbul'da Oto Tamirhanesine Silahlı Saldırı: 1 Kişi Tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de bir oto tamirhanesi 2 ay önce motosikletli şahıslarca kurşunlandı. Olaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 12 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto tamirhanesinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgiliydi inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Y.G. (24), önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL