İstanbul'da Otelde Rahatsızlanan Aile ve Turistler Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı çalışma tamamlanırken, Böcek ailesinin ve diğer rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 turistin odasındaki eşyalar alınarak incelemeye götürüldü.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan aile, Ortaköy'de yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetmişti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren başlattığı inceleme tamamlandı. Olayın yaşandığı otelde Böcek ailesinin ve diğer 2 turistin kaldıkları odalardaki eşyalar polis ekipleri tarafından alınarak incelemeye götürüldü. - İSTANBUL