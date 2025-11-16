Haberler

İstanbul'da Otel Zehirlenmesi: Aileden Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi, konakladıkları otelde zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Anne ve iki çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine otel mühürlendi ve soruşturma başlatıldı.

Almanya'dan 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım tarihide hastaneye kaldırılmış, anne ve çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Soruşturma kapsamında ailenin konakladığı otel mühürlendi.

İstanbul Fatih'te kaldıkları otelden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, anne Çiğdem Böcek (27), çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in (36) tedavisi yoğun bakımda sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yapmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı. Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürüldü. Otel mühürlenirken otelde konaklayan müşteriler farklı otellere yönlendirildi. - İSTANBUL

