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İstanbul'da Örümcek Adam Gibi Hırsızlık

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Beyoğlu'nda bir hırsız otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı, Kağıthane'de ise bir hırsız korkuluktan tırmandığı bir daireden hırsızlık girişiminde bulundu. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda bir hırsız örümcek adam gibi tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı. Kağıthane'de ise bir hırsız korkuluktan tırmandığı bir daireden hırsızlık girişiminde bulundu. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda sokak üzerinde bulunan bir apart oteli gözüne kestiren hırsız, yukarıya tırmandı. Şahıs ardından girdiği odadan çanta çalarak aşağıya attı. Hırsızın korkululardan sarkıp çantayı attı o anlar kameralara yansıdı.

Daireye tırmandı giremeyince koşarak kaçtı

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında yaşanan bir diğer olayda ise sokakta dolaşan hırsız bir süre etrafı kolaçan etti. Şahıs ardından merdivenlerin üstündeki korkuluklardan destek alarak birinci kata tırmandı. Ancak içeriye giremeyen hırsız, aşağıya atlayarak hızla koşarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane İstanbul Beyoğlu Olaylar Güvenlik Hırsızlık İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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