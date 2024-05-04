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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

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İstanbul'un Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen 'MAHZEN-37' operasyonlarında, Daltonlar adlı organize suç örgütü üyesi 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlaması, kasten yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edildi.

İstanbul'un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen "MAHZEN-37" operasyonlarında; kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlaması, kasten yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütü (Daltonlar) üyesi 14 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Küçükçekmece Başakşehir Beylikdüzü Kağıthane Beşiktaş İstanbul Esenyurt Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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