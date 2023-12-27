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İstanbul'da Organize Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Erıc Schroeder'in İstanbul'da gerçekleştirilen 'KAFES-25' Operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla" aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Erıc Schroeder İstanbul'da yapılan "KAFES-25" Operasyonuyla yakalandı" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul Almanya Yakalama Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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