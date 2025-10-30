İstanbul'da Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 906 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılının başından bu yana organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 906 şüphelinin yakalandığını, 700 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılının 10 ayında organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca toplum huzur ve güvenliğini tehdit eden, ilimiz genelinde faaliyette bulunan ve kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, yağma, mala zarar verme suçları başta olmak üzere muhtelif suçları işlemeye matuf organize suç örgütlerinin mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren günümüze kadar 906 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 700'ü tutuklanmış, 180'i adli kontrol şartıyla 26'sı emniyet biriminden serbest bırakılmıştır. Soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir" denildi. - İSTANBUL