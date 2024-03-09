Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 13 Tutuklama

Güncelleme:

Organize şekilde suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Organize şekilde suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şahısların, sermaye sahibi iş insanlarından haksız maddi menfaat temini amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit, 6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, ısrarlı takip olmak üzere toplamda 6 eyleme karıştığı tespit edildi. Cezaevlerinde bulunan 6 şahıs dahil olmak üzere 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ile 102 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Tutuklama Adliye Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir? Mehmet Ali Öztürk kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Tire Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Öztürk kimdir? Uğur Fırat Kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Uğur Fırat kimdir? Dilber Sevay kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Dilber Sevay kimdir? Firdevs Mursallı kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Firdevs Mursallı kimdir? Zeki Günaydın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Zeki Günaydın kimdir? Sefa Köken kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Sefa Köken kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title