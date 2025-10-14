Haberler

İstanbul'da Organize Suç Çetesi Operasyonu: 5 Gözaltı

Güncelleme:
İstanbul'da yapılan yol kontrollerinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra yapılan incelemelerde, organize hareket ettikleri belirlenen 2 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin hasımlarına yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; 11 Ekim'de Sultangazi ilçesinde Önleyici Hizmet Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen bir yol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araç ile ilgili yapılan incelemelerde, aracın (change) olduğu anlaşılırken, araçta yapılan aramalarda ise 1 otomatik silah, bir ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 3 farklı araç plakası ve 1 kar maskesi ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi olay yerinde gözaltına alındı. Bu kuşkulu kişilere yönelik yapılan incelemelerin devamında, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri ve husumetli oldukları kişilere karşı silahlı saldırı planladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 kişi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, çalışmalarını derinleştiren polis, olayla irtibatlı 2 kişiyi daha yakaladı. 3'ü yol kontrollerinde, 2'si yapılan polisiye soruşturmada yakalanan toplam 5 şüpheli emniyette sorguya alındı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü yakalanan zanlılar, dört gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

Polis kaynakları, zanlıların hedefindeki kişilerin kim olduğunu ya da eyleme ilişkin daha ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
