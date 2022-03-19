İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da organ nakli operasyonu... Para karşılığında sahte belgelerle organ nakli yapmaya çalışan şahıslar yakalandı

İSTANBUL Sosyal medya üzerinden tanışıp sahte belgelerle para karşılığına organ nakli yapmaya çalışan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 5 şüpheliden 2'sinin kendilerini hastaneye dayı yeğen olarak tanıttıklarını öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 7 Mart günü İstanbul'da özel bir hastaneye böbrek nakli için müracaatta bulunan Suriye uyruklu iki şahsın belgelerinin sahte olabileceği değerlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şahısların birbirlerini tanımadıkları, sosyal paylaşım sitesi üzerinden aracı vasıtasıyla tanıştıkları, evrakların aracı tarafından sahte olarak düzenlendiği ve anlaşmanın aracıya 1 bin 500 dolar ve böbrek vericisinde 10 bin dolar ödenmek üzere yapıldığı tespit edildi. Böbrek alıcısı Suriye uyruklu F.M, böbrek vericisi Suriye uyruklu A.B. ve aracı Ürdün uyruklu M.A.A.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu 2 şahıs hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ürdün uyruklu şahıs ise tutuklandı.

Kendilerine dayı yeğen diyerek para karşılığında organ nakli yapmaya çalışmışlar

Çalışmaların devamında, Rusya uyruklu bir şahsın böbrek nakli olmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Bir ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde şahsın 09 Mart tarihinde nakil için özel bir hastaneye müracaat edildiği belirlendi. Tarafların kendilerini dayı-yeğen yakınlığında beyan ettikleri evraklar kontrol edildiğinde birbirleriyle akrabalık bağı bulunmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde evraklarının da sahte olduğu tespit edilen böbrek alıcısı Rusya uyruklu J.B. ile verici Kazakistan uyruklu M.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların 10 bin dolar karşılığında anlaştıkları ve nakil işlemiyle ilgili Ukrayna uyruklu bir şahsa aracılık ücreti olarak 3 bin dolar ödeme yaptıkları öğrenildi. Şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.