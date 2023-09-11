İstanbul'da öldürülen kızın annesi dosyanın yeniden açılmasını istedi

İstanbul'da evinde 2020'de başından silahla vurulmuş halde bulunan kızı Ayşe Rhiannon Vural'a ait kişisel eşyaları mahkeme kararıyla İstanbul Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundan teslim alan İngiliz anne Tracie Brookes, kızının ölümünden bir gün önce eski erkek arkadaşı olan ve suç örgütü yöneticiliğinden hakkında dava açılan kişiyle ilgili şikayette bulunduğunun ortaya çıktığını belirterek, dosyanın yeniden açılmasını istedi.

Fatih'teki Balat semtinde 11 Eylül 2020'de kaldığı evde başından silahla vurulmuş halde bulunan İngiltere vatandaşı Ayşe Rhiannon Vural'ın (24) ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "intihara yönlendirme" suçundan başlatılan soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının ardından savcılık, evden delil olarak alınan eşyaların ailesine teslimi için sulh hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Vural'ın annesi Tracie Brookes, kızının çocukluktan beri yanından ayırmadığı ve ölü bulunduğunda göğsünün üzerinde duran oyuncak tavşanın da aralarında bulunduğu eşyalarını ve dava dosyasının bir örneğini almak için mahkemeye başvurdu.

İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya katılan anne Brookes, tercüman eşliğinde alınan ifadesinde, uzun zamandır mahkemeye ulaşmaya çalıştığını, kızının İngiltere'den 2 büyük valiz eşya ile geldiğini, tüm eşyaların kendisine verilmesini istedi.

Duruşma hakimi, mahkemenin de anneye ulaşmaya çalıştığını ancak adresinin bulunamaması nedeniyle sürecin uzadığını belirterek, yalnızca adli emanete alınan eşyaların tesliminin yapılacağını aktardı.

Mahkemenin adli emanet bürosunda tutulan eşyaların annesinin almasına karar vermesinin ardından Brookes, adli emanetten çıkarılan 2 poşet eşyayı teslim aldı.

Kızına özel eşyaların bulunduğu torbayı alan anne Brookes'a verilen soruşturma dosyasında, Ayşe Rhiannon Vural'ın olaydan bir gün önce Balat Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak kendisini darbeden eski erkek arkadaşı A.Ö. tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Vural'ın, 8 ay önce ayrıldığı ve kıskançlık nedeniyle kendisini darbettiğini söylediği A.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep ettiği öğrenildi.

Vural'ın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında eski erkek arkadaşı A.Ö'nün bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Balat bölgesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle haklarında dava açılan suç örgütünün elebaşlarından olan ve örgüt yöneticisi olmak suçundan hakkında açılan davada geçen hafta adli kontrol şartıyla tahliye edilen A.Ö, Balat Polis Merkezi Amirliği'nde 14 Eylül 2020'de verdiği ifadede, olay gecesi Bolu'da olduğunu belirterek, Vural'ın ölümüyle bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

"Kızımın oyuncak tavşanını istiyorum"

Tracie Brookes, İstanbul Adliyesi önünde gazetecilere, kızının ölümüyle ilgili soru işaretlerinin bulunduğunu anlatarak, dosyanın yeniden açılması için başvuruda bulunacağını söyledi.

Brookes, yaklaşık 3 yıldır kızının yazdığı iddia edilen intihar notunu görmediğini belirterek, "Bunun için başka bir itirazda bulunmam gerekiyor. Yani hala Ayşe'nin yazdığı söylenen notu göremiyorum. Ayşe'nin kendisini öldürdüğüne inanmıyorum. Ölümünden iki hafta önce dövme yaptırmıştı. Londra'da evsiz kadınlar için hayır işi düzenlemişti. Dünyanın değişik yerlerinden sanatçılar, evsiz kadınlar için düzenlenen sergiye katılacaktı. Ayşe hepsini organize etmişti. O intihar etmedi. Öldürülmeden iki gün önce tehdit edildi. Ölümünden bir gün önce eski erkek arkadaşını ihbar etmişti." diye konuştu.

Kızının en çok sevdiği oyuncak tavşanın eşyaları arasında bulunmadığını ifade eden Brookes, "Kesinlikle kızımın oyuncak tavşanını istiyorum. En başından beri istediğim tek şey o tavşan. Çünkü bu tavşanı nereye gitse yanına alırdı ve öldüğünde tavşanı onun göğsündeydi, şimdi nerede? Bende yok. Mahkemede de yok. Nereye gitti?" dedi.