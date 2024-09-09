Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Okulların Açılmasıyla Trafik Yoğunluğu Yaşandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul'da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 55 olduğu görüldü.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul'da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 55 olduğu görüldü.

2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. E-5 karayolu Yenibosna mevkii Edirne istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 55 oranlarında ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul trafik

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

Jandarmadan gece yarısı dikkat çeken hamle

 Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

Oğlunun doğduğu gün şehit düştü
Kahreden detay! 'Narin'in Elifba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı'

"Elifba'sı, çantası, terlikleri çuvaldaydı"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Okullar saat kaçta açılacak? İlk ders zili saat kaçta? 9 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Türkiye'den, ''Kapıkule Sınır Kapısı'' üzerinden çıkış yaparsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz? Urartuların başkenti Tuşpa'nın kalıntılarını gezen biri hangi ildedir? Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Masterchef Zeynep kimdir? Masterchef Zeynep elendi mi? 2024 Zeynep Sena Gültepe kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? 8 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 8 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 8 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title