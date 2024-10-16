Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Okulda Silahlı Tartışma: Öğretmen Gözaltına Alındı

İstanbul'da Okulda Silahlı Tartışma: Öğretmen Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin okul müdürü ile tartıştıktan sonra silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, öğretmen gözaltına alındı.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin tartışma sonrası silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, öğretmen Serdar A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14: 30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesinde bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulda görev yapan 34 yaşındaki öğretmen Serdar A., iddiaya göre okul müdürü ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Serdar A., silahını okul müdürüne doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine Serdar A., okulun bahçesine çıktı. Burada silahı ile uğraştığı esnada silah ateş aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ve öğretmenler arasında kısa süreli panik yaşandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okula gelerek öğretmeni gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Lisesi Beşiktaş Güvenlik istanbul 3-sayfa Eğitim Suç

Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

İstanbul'da sıcak saatler! Öğretmen okul müdürüne silah çekti, ekipler olay yerinde

 Cumhurbaşkanı Erdoğan - Neçirvan Barzani görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

Görüşme sonrası ilk açıklama geldi

 3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Şenol Sönmez mesleği ne, zengin mi? Etiler'de öğretmen ve okul müdürü neden tartıştı? Karsu hamile mi, kaç aylık hamile? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 16-17 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Ekim Bayraklı, Bornova, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Malatya deprem anı VİDOESU! 5.9 Malatya deprem görüntüleri 16 Ekim Çarşamba! İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Ekim Fatih, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, Nizip 16-17 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Papara çöktü mü? Papara neden girilmiyor, problem mi var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.