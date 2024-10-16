İstanbul'da Okulda Silahlı Tartışma: Öğretmen Gözaltına Alındı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin tartışma sonrası silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, öğretmen Serdar A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14: 30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesinde bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulda görev yapan 34 yaşındaki öğretmen Serdar A., iddiaya göre okul müdürü ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Serdar A., silahını okul müdürüne doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine Serdar A., okulun bahçesine çıktı. Burada silahı ile uğraştığı esnada silah ateş aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ve öğretmenler arasında kısa süreli panik yaşandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okula gelerek öğretmeni gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL