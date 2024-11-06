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İstanbul'da Okulda Jeneratör Yangını: Öğrenciler Panik İçinde Tahliye Edildi

İstanbul'da Okulda Jeneratör Yangını: Öğrenciler Panik İçinde Tahliye Edildi
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Bahçelievler'deki El Maarif Milletlerarası Okulları'nın dış cephesinde jeneratör kaynaklı bir yangın çıktı. Öğrenciler ve görevliler panik ile dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

İstanbul Bahçelievler'de bulunana okulun dış cephesinde jeneratörden kaynaklı yangın çıktı. Okul alev alev yanarken, öğrenciler panik halinde dışarı çıktı.

Bahçelievler Çınaryolu üzerinde bulunan El Maarif Milletlerarası Okulları'nın dış cephesinde jeneratör kaynaklı yangın çıktı. Öğrenciler ve içeride bulunan görevliler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride bulunan öğrencileri ve görevlileri tahliye etti. Korkan öğrencilerin çığlık sesleri duyuldu. Dış cepheden düşen parçalar basın ekspres yan yola düştü. Okulun yan tarafında bulunan kolej de eğitim gören öğrenciler de panik halinde dışarı çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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