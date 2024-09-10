Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da öğrenci servislerine denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik polisleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde öğrenci servisleri durduruldu ve sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edildi.

İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik polisleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetimler sürüyor. Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde öğrenci servisleri durduruldu.

Sürücülerin ve aracın belgelerine bakıldı. Denetimlerin sürdürüleceği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul 3-sayfa Eğitim Güncel trafik

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru

 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem

Gizli tanığın oğlu ilk kez konuştu: Ona artık baba demem

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor

Arka koltuktaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Söylemezsem Olmaz canlı izle 10 Eylül! Söylemezsem Olmaz saat kaçta, hangi kanalda? Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz başladı mı, hangi kanalda? Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu? Narin cinayetinde yayın yasağı kalktı mı? Narin Güran soruşturmasında son durum nedir? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Ara tatiller hangi tarihte? 15 tatil ne zaman 2024? MEB takvimi! TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER! Masterchef 10 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Selena dizisi Selin evlendi mi? Cansu Demirci kaç yaşında ve kiminle evlendi? İZMİR HAVA DURUMU: İzmir'de 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? Hava durumu İzmir! AYDIN HAVA DURUMU: Aydın'da 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI | Baraj doluluk oranı arttı mı, yüzde kaç? İstanbul baraj doluluk oranı!
title