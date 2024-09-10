İstanbul'da öğrenci servislerine denetim

İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik polisleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetimler sürüyor. Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde öğrenci servisleri durduruldu.

Sürücülerin ve aracın belgelerine bakıldı. Denetimlerin sürdürüleceği kaydedildi. - İSTANBUL