İstanbul'da öğrenci servislerine denetim

İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik polisleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. Bakırköy ve Fatih'te gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin belgelerine bakıldı, öğrencilere kurallar hatırlatıldı.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. Bakırköy ve Fatih Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin ve aracın belgelerine bakıldı. Emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığı kontrol edilirken, kurallara uyulması yönünde hatırlatılma yapıldı.

Trafiğin okulun ilk günü olduğu için yoğun olduğunu söyleyen sürücü, "Trafik kurallarına dikkat ediyoruz. Biz de öğrencilere emniyet kemerlerini takmalarını söylüyoruz. Can taşıyoruz" dedi.

Öğrenciler ise heyecanlı olduklarını söyledi. - İSTANBUL