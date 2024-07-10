İstanbul'da Odeobank Şubesi'nde Yangın Çıktı

İstanbul'da Odeobank'ın Etiler Şubesi'nin giriş katındaki ATM'de başlayan yangın iddiaya göre yalıtım malzemesine sıçrayarak en üst kata ulaştı. 4 katlı binanın son katından alevler yükselirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Odeobank'ın Etiler Şubesi'nin giriş katında bulunan ATM'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İddiaya göre yalıtım malzemelerine sıçrayan yangın en üst kata ulaştı. 4 katlı binanın son katından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ise güvenlik önlemi alırken, trafik ise kontrollü sağlandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL