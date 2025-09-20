Haberler

İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 442 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 442 kilogram metamfetamin ve 49,5 kilogram katkı maddesinin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da icra edilen narkotik operasyonunda 442 kilogram metamfetamin ile 49,5 kilogram katkı maddesinin ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 442 kg metamfetamin, 49,5 kg katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron'un eşi 'erkek doğdu' iddialarını çürütmek için mahkemeye kanıt sunacak

Macron'un eşi, kadın olduğunu ispat etmek için mahkemeye kanıt sunacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.